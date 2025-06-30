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20:21, 30 июня 2025Из жизни

Девушка чудом выжила после удара молнии на озере и рассказала о произошедшем

В США 22-летняя девушка чудом выжила после удара молнии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В США 18 человек пострадали после того, как молния ударила в озеро. Об этом сообщает WRAL News.

Инцидент произошел на озере Мюррей в Южной Каролине. Молния ударила в металлический канат для буев, разделяющих зоны для купания и катания на лодках. Среди пострадавших оказались 12 детей.

22-летняя Тейген Биллио чудом выжила. Она провела ночь в больнице, ей диагностировали временный паралич левой стороны тела, нарушение сердечного ритма и потерю памяти. «Это был оглушительный удар, после которого все тело онемело», — рассказала девушка. Ее уже выписали, сейчас она восстанавливается дома.

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«Я счастлива, что осталась жива и увижу, как растут мои племянники», — сказала Биллио. По данным метеорологов, в день происшествия не было штормовых предупреждений — небо оставалось ясным до момента удара молнии.

Ранее сообщалось, что молодой учитель выжил после 40-минутной остановки сердца из-за удара молнии. После удара его обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую.

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