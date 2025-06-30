Доллар подешевел сильнее всего с 1973 года

Financial Times: Доллар с начала года подешевел на 10 %

Доллар показал худшую динамику за полвека, подешевев в 2025 году сильнее всего с 1973-го, — на фоне политики президента США Дональда Трампа и начатых им торговых войн американская валюта упала в цене в сравнении с корзиной из шести ведущих мировых валют на 10 процентов. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечает FT, такие результаты тарифных инициатив Белого дома оказались неожиданными, поскольку инвесторы на фоне рыночной неразберихи устремились в европейские активы, взвинтив курс евро до 13 процентов.

В результате пока не идет речи о возможной потере долларом статуса резервной валюты, но он уже не рассматривается как «тихая гавань». Как отмечают эксперты, то, что во всем мире участники рынка начали чаще хеджировать свои долларовые активы, создает дополнительное давление на курс.

Согласно другой версии, нынешнее резкое ослабление доллара если не инициировано администрацией Трампа, то не противоречит ее планам избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны. В рамках этой концепции, указывали собеседники Reuters, для избавления от «зияющего торгового дефицита» США, составившего в прошлом году 918 миллиардов долларов, может потребоваться обесценивание доллара на 20-30 процентов в течение ближайших двух лет.

Считается, что с этим дефицитом тесно связаны статус доллара как мировой резервной валюты и статус США как экспортера резервных активов. Приток капитала обычно поддерживает курс доллара, несмотря на дефицит текущего счета американцев, но обратной стороной этой «привилегии» является необходимость экспортировать гособлигации для обеспечения глобального роста.

Как раз такое положение дел критикуют сторонники Трампа и, в частности, его советник Стивен Миран, считающие, что завышенный курс доллара делает американский экспорт менее конкурентоспособным, увеличивая зависимость страны от зарубежных товаров, в том числе в части обороноспособности.