При ударах ВСУ по Донецку появились погибшие

Лента.ру: Женщина погибла после атаки ВСУ по Донецку, число жертв может вырасти

По меньшей мере одна женщина погибла и еще несколько человек пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. Об этом с места трагедии сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на сотрудников экстренных служб, оказывающих помощь раненым.

Ракеты британского производства Storm Shadow упали на Ворошиловский район города. Взрывом оказался частично разрушен жилой дом, огонь также перекинулся на торговые ряды неподалеку.

Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим. При этом они признают, что реальное число погибших, в том числе под завалами, может быть больше.

Тем временем экстренные службы города предупреждают о рисках новых атак БПЛА и ракет.

Ранее военный корреспондент Евгений Быковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 июня запустили по центру Донецка крылатые ракеты Storm Shadow.