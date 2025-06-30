Соскин: Отношения Москвы и Вашингтона процветают назло Зеленскому

Установление коммуникации между главой СВР Сергеем Нарышкиным и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом стало очередным ударом по Украине. С таким мнением выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто», — отметил эксперт.

По словам Соскина, украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, насколько критичной оказалась ситуация. Экс-помощник Кучмы считает, что политик напрасно надеется компенсировать вклад Вашингтона.

В прошедшие выходные Олег Соскин рассказал, что саммиты НАТО и Евросоюза стали моментом сплошного унижения для Владимира Зеленского. Эксперт отметил, что никто не подтверждал присутствие луча света в темном царстве. В частности, никто не гарантировал прием Украины в альянс.

