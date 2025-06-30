Фото женщины из отпуска в дорогих украшениях привели к ее аресту

В Британии менеджера ювелирного магазина арестовали за кражу из-за фото с круиза

В Великобритании бывшую менеджера ювелирного магазина приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за кражу драгоценностей. Об этом сообщает CNN.

39-летняя Люси Робертс работала в элитном ювелирном магазине и в течение года выносила оттуда украшения, объясняя коллегам, что «работает с ними дома». Женщину разоблачили после увольнения, когда она начала отправлять бывшим коллегам фото с круиза в украденных драгоценностях. Селфи из отпуска стали уликой в расследовании и в итоге привели к аресту.

«Без тени сомнения, увешанная бриллиантами, она думала, что всех обманула», — заявила детектив Криста Уилкинсон. При обыске в доме Робертс нашли украшения на сумму свыше 120 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов рублей), спрятанные под кроватью и в шкафах. Женщину арестовали в аэропорту Хитроу, где она пыталась избавиться от части украшений. В итоге Робертс признала вину и была осуждена. Магазин, название которого не упоминается, заявил о «радости от долгожданного завершения этого дела».

Ранее в Японии сотрудник полиции случайно разоблачил мошенника, который украл 500 тысяч йен (265 тысяч рублей) с чужой банковской карты. Преступника задержали из-за странной одежды — он был одет слишком тепло для жаркого летнего дня.