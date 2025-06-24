Мошенник украл 265 тысяч рублей и попался из-за странной одежды

В Японии укравшего 500 тысяч йен мошенника разоблачили из-за странной одежды

В Японии сотрудник полиции случайно разоблачил мошенника, который украл 500 тысяч йен (265 тысяч рублей) с чужой банковской карты. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел 17 июня в городе Куки, префектура Сайтама. Полицейский случайно заметил подозрительного молодого человека во время утреннего патрулирования. В июне в Японии очень жарко и влажно, однако мужчина был одет в плотную рубашку с длинным рукавом и жилет. Патрульный также заметил, что он явно чувствует себя некомфортно в странной одежде, однако не пытается хотя бы засучить рукава.

Полицейский подошел к мужчине и попытался задать ему несколько вопросов. Тот отказался отвечать, спешно сел в такси и уехал. Полицейский последовал за ним. Подозрительный мужчина добрался до станции и сел в скоростной поезд до Нагои. Однако скрыться ему не удалось, так как патрульный уже передал его данные коллегам.

Они стали проверять по камерам слежения, чем занимался подозреваемый до встречи с патрульным. Оказалось, что незадолго до этого он снял 500 тысяч йен в банкомате продуктового магазина по чужой карте. Преступника, которым оказался 27-летний Со Хара, задержали прямо в вагоне скоростного поезда. Выяснилось, что он был участником некой мошеннической схемы, благодаря чему и получил банковскую карту. Хара отрицает все обвинения.

Как отмечает Japan Today, в последнее время японские полицейские научились определять возможных мошенников по одежде. Преступники часто срочно переодеваются в первые попавшиеся вещи, чтобы сбить с толку жертв и правоохранителей. Однако такая маскировочная одежда зачастую не подходит им по размеру или не соответствует погоде.

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