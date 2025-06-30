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10:28, 30 июня 2025Мир

Глава МИД Словакии выступил с призывом к Западу по вопросу России

Глава МИД Словакии Бланар призвал Запад искать пути коммуникации с Россией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kira Hofmann / Imago / Globallookpress.com

Западу необходимо вернуться к уважению международного права и начать искать пути коммуникации с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Его цитирует TVP World.

По словам словацкого министра иностранных дел, западным странам когда-нибудь придется «простить все, что произошло».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше всех пострадает в случае отказа от импорта газа в Европейский союз (ЕС) из России. Он счел возможный отказ ЕС от газа из РФ выстрелом в собственное колено и оценил его как идеологически вредное решение.

Премьер республики также отметил, что не увидел мирных инициатив в документах по итогам заседания Евросовета.

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