Глава МИД Словакии выступил с призывом к Западу по вопросу России

Глава МИД Словакии Бланар призвал Запад искать пути коммуникации с Россией

Западу необходимо вернуться к уважению международного права и начать искать пути коммуникации с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Его цитирует TVP World.

По словам словацкого министра иностранных дел, западным странам когда-нибудь придется «простить все, что произошло».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше всех пострадает в случае отказа от импорта газа в Европейский союз (ЕС) из России. Он счел возможный отказ ЕС от газа из РФ выстрелом в собственное колено и оценил его как идеологически вредное решение.

Премьер республики также отметил, что не увидел мирных инициатив в документах по итогам заседания Евросовета.