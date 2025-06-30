Isna: Иранцев будут бить плетьми за использование Starlink от Илона Маска

Иранцев будут бить плетьми за использование сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщает Isna.

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет yf использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

По данным агентства DPA, за нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет.

Ранее Маск задал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи вопрос. Он спросил его, являются ли США большим или величайшим сатаной.