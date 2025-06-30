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13:02, 30 июня 2025Мир

Иранцам пригрозили ударами плетью за использование Starlink

Isna: Иранцев будут бить плетьми за использование Starlink от Илона Маска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Masmikha / Shutterstock / Fotodom

Иранцев будут бить плетьми за использование сервиса спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщает Isna.

Иранский парламент проголосовал за официальный запрет yf использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение «с намерением противостоять системе» любых интернет-средств и коммуникационных устройств, не прошедших внутреннюю сертификацию, включая оборудование Starlink.

По данным агентства DPA, за нарушения будут грозить штрафы, удары плетью или тюремное заключение на срок до двух лет.

Ранее Маск задал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи вопрос. Он спросил его, являются ли США большим или величайшим сатаной.

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