Лазарева пошутила о журналистике в России

Ведущая Лазарева заявила, что в России не нужны факультеты журналистики

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) пошутила о российской журналистике. В видео, доступном на YouTube, она заявила, что в стране не нужно обучать специалистов по этому направлению.

Ее собеседник, комик Виталий Косарев рассказал, что окончил факультет журналистики Новосибирского государственного университета (НГУ). При этом он добавил, что ему известно, что этого направления подготовки в НГУ больше нет. «А зачем [оно нужно]? А смысл? Кого мы обманываем?» — поиронизировала Лазарева.

Косарев добавил, что успел отучиться на факультете журналистики, «когда она была».

Ранее Лазарева призналась, что жалеет о том, что ее передачу «Это мой ребенок?!» на канале СТС закрыли. Она рассказала, что благодаря этой программе ее узнавали дети.