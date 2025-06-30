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01:43, 30 июня 2025Россия

Минобороны рассказало о подвиге российского рядового

Минобороны: Рядовой Гатауллин обеспечил прочную связь между подразделениями
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рядовой Дамир Гатауллин обеспечил прочную связь между подразделениями Российской армии вблизи опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге военнослужащего рассказало Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Уточняется, что Гатауллин выполнял боевые задачи в Донецкой народной республике (ДНР). Во время движения к пункту назначения рядовой попал под обстрел.

«Несмотря на интенсивность огневого воздействия противника, рядовой Гатауллин проявил высокое самообладание и оперативно добрался до места установки устройства связи в непосредственной близости от опорных пунктов ВСУ, обеспечив устойчивую связь между мотострелковыми подразделениями», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.

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