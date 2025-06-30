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01:13, 30 июня 2025Россия

На Крымском мосту восстановили движение авто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Движение авто по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение ограничили в воскресенье, 29 июня, в 23:48 мск. Причины при этом не уточнялись.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Открыли движение по мосту в 0:55 мск.

Ранее в Крыму рассказали, что атаки ВСУ на мост носят идеологический характер. Политик Владимир Константинов объяснил, что мост выглядит фантастически и не дает покоя властям Украины, которые не способны созидать и строить такого типа сооружения.

ВСУ не раз предпринимали попытки повредить Крымский мост. Последний раз подобное было 3 июня, когда рядом с сооружением произошел взрыв.

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