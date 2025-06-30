На Крымском мосту восстановили движение авто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение авто по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение ограничили в воскресенье, 29 июня, в 23:48 мск. Причины при этом не уточнялись.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Открыли движение по мосту в 0:55 мск.

Ранее в Крыму рассказали, что атаки ВСУ на мост носят идеологический характер. Политик Владимир Константинов объяснил, что мост выглядит фантастически и не дает покоя властям Украины, которые не способны созидать и строить такого типа сооружения.

ВСУ не раз предпринимали попытки повредить Крымский мост. Последний раз подобное было 3 июня, когда рядом с сооружением произошел взрыв.