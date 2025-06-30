На Украине заговорили о ликвидации Министерства национального единства

На Украине могут ликвидировать Министерство национального единства

На Украине могут ликвидировать Министерство национального единства, возглавляемое вице-премьером Алексеем Чернышовым. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванного представителя правящей партии «Слуга народа».

Он назвал это министерство «крафтовым» и не оправдавшим ожиданий. При этом, по его словам, нет уверенности в том, что ведомство упразднят, так как президент страны Владимир Зеленский, вернувшись с саммитов НАТО и Евросоюза, не стал увольнять чиновников. Издание сообщило, что министерство создавали, чтобы трудоустроить в правительстве Чернышова и попытаться наладить активную работу с украинцами за рубежом на случай выборов.

При этом отмечается, что после коррупционного скандала с министром его не решатся оставить на этой должности. Издание пришло к выводу, что есть высокая вероятность того, что власти страны «сольют» министерство Чернышова с МИД.

Ранее на Украине суд отпустил Чернышова. Его обязали воздержаться от общения со свидетелями по делу о коррупции, по которому он проходит подозреваемым.