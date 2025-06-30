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20:59, 30 июня 2025Культура

Начались съемки продолжения «Дьявол носит Prada»

Съемки продолжения культового фильма «Дьявол носит Prada» официально стартовали
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

Культовый фильм «Дьявол носит Prada» получит сиквел. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, к своим ролям вернутся звезды первой картины Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант. На данный момент известно, что съемки уже стартовали. В фильме также появится Кеннет Брана, который сыграет мужа персонажа Миранды Пристли.

Сообщается также, что «Дьявол носит Prada 2» выйдет в мировой прокат 1 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что сценарист Элин Брош Маккенна начала работу над сиквелом фильма «Дьявол носит Prada».

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