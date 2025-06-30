Назван один из главных вызовов для мировой экономики

Доцент Новикова: Старение населения в развитых странах — вызов для мирового ВВП

Старение населения в развитых странах является одним из главных вызовов для мировой экономики. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Эта проблема характерна не только для западных государств, однако именно в последних за последнее время она приобрела угрожающие масштабы, отметила аналитик. В среднесрочной перспективе старение населения может поставить под угрозу темпы роста экономик развитых стран, пояснила Новикова.

В то же время эта проблема не является единственным фактором, который может нанести заметный ущерб глобальному ВВП. К числу других вызовов, стоящих перед мировой экономикой, Новикова отнесла глобальное потепление, растущий разрыв в доходах наиболее богатых и бедных слоев населения, вымывание среднего класса, увеличение долга развитых государств. Среди прочих барьеров эксперт выделила недостаток природных ресурсов и торгово-тарифные войны из-за усиления протекционизма в США.

Риски демографической ямы и растущего неравенства ранее называл фундаментальной угрозой для мировой экономики в том числе замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, именно эти две проблемы будут оказывать сильное воздействие на глобальный ВВП на протяжении всего 21 века. В среднесрочной перспективе старение населения затронет и Китай, который в обозримом будущем столкнется с излишней урбанизацией и потерей части производственных мощностей.