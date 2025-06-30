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15:35, 30 июня 2025Наука и техника

Обнаружено опасное содержание урана в питьевой воде Индии

ES&T: Вода в индийском штате Карнатака оказалась опасно загрязнена ураном
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sivaram V / Reuters

Подземные воды на востоке индийского штата Карнатака оказались опасно загрязнены ураном — в ряде проб его уровень превышал норму в сотни раз. Ученые из Индии провели масштабное изотопное исследование и выяснили: основная причина — не промышленные отходы, а природные процессы в гранитных породах. Результаты опубликованы в Environmental Science & Technology.

Из 46 проанализированных скважин в 78 процентах уран превышал допустимую норму по версии США, а в 66 процентах — по индийским стандартам. В одной из точек уровень урана достиг почти 2750 мкг/л. Геохимический анализ показал: в регионе преобладают окислительные условия, способствующие вымыванию урана из пород, тогда как в отдельных зонах он, наоборот, оседает обратно из-за перехода в нерастворимую форму.

Особую тревогу вызывает то, что эта вода используется миллионами жителей региона. По оценкам, около 25 миллионов человек могут ежедневно подвергаться воздействию урана с питьевой водой. Его накопление в организме связано с риском повреждения почек и других внутренних органов.

Авторы подчеркивают: высокий уровень урана — это результат естественных, но сложных подземных реакций. Исследование помогает точнее определять, где может накапливаться радиоактивный элемент, и почему в похожих по геологии районах показатели могут отличаться в разы. Это важно для оценки рисков и защиты источников питьевой воды.

Ранее ученые предупредили о риске экологической катастрофы на Волге: из-за рекордно низкого уровня воды и жары в реке могут массово размножиться токсичные цианобактерии.

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