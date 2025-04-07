Возникла угроза отравления воды в Волге

ТАСС: Маловодье Волги может привести к токсичному «цветению» воды

Аномально низкий уровень воды в Волге может привести к «цветению» воды токсичными цианобактериями и вызвать масштабные экологические проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заведующего кафедрой экологии и зоологии Ярославского госуниверситета Сергея Сиделева, в условиях жаркого лета и дефицита осадков в водохранилищах накапливаются соединения фосфора и азота. Это создает идеальные условия для размножения ядовитых цианобактерий. Их токсины опасны для здоровья человека: могут вызывать поражения печени, нервной системы, кожные раздражения и аллергии. Попадание этих веществ в водопроводную воду несет риск массовых отравлений.

Кроме того, «цветение» угрожает массовой смертностью рыб: из-за нехватки кислорода в воде и невозможности нереста на пересохших мелководьях, рыбное поколение этого года может оказаться минимальным.

Проблема усугубляется мерами по экономии воды: работа Рыбинской ГЭС с 3 по 10 апреля почти полностью остановлена. Ранее была приостановлена работа и Угличской ГЭС. Это решение связано с необходимостью накопить воду в Рыбинском водохранилище — ожидается, что приток в верхнюю Волгу этой весной будет рекордно низким. Застой воды, вызванный данными мерами, еще больше усиливает концентрацию фосфора и азота.

Экологи предупреждают: если не будет обильных осадков или воды из северных притоков, последствия для экосистемы Волги и водоснабжения городов могут стать критическими.