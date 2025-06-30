ООН обвинила Украину в пытках за якобы сотрудничество с Россией

УВКПЧ: На Украине пытали 170 человек за якобы сотрудничество с Россией

На Украине с 2022 года пытали порядка 170 человек под предлогом якобы сотрудничества с Россией. Об этом в своем докладе сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«В целом с 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало жестокое обращение со 170 заключенными на почве конфликта (132 мужчинами, 35 женщинами и 3 мальчиками)», — отмечается в материалах доклада. Уточняется, что большая часть инцидентов приходится на 2022 год.

Кроме того, в УВКПЧ ООН призвало украинскую сторону немедленно прекратить пытки. Соответствующие преступления квалифицированы как жестокое нарушение прав человека.

Ранее в докладе сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили расправу над 26 российскими военными, многие пленные подверглись пыткам. Уточняется, что среди способов издевательств ВСУ применяли избиение палками, электрошокер, нападение собак.