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14:31, 30 июня 2025Россия

Отражена атака ВСУ на два региона России

Минобороны России: Два дрона ВСУ сбиты в Белгородской и Ростовской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 12:50 до 13:20 по московскому времени дежурные военные сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Один дрон уничтожен в Белгородской области, второй — в Ростовской. Информация о местах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами 15 беспилотников ВСУ в ночь на 30 июня. Десять из них сбили в Курской области, еще пять — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, 30 июня под удар ВСУ попал белгородский город Шебекино. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки дрона по машине пострадали две женщины.

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