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13:28, 30 июня 2025Россия

Губернатор сообщил о пострадавших при ударе ВСУ по российскому городу

Губернатор Гладков: Две женщины пострадали при ударе ВСУ по Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Две женщины пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, россиянки получили травмы из-за удара дрона по машине. «Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали им всю необходимую помощь», — написал Гладков, подчеркнув, что для дальнейшего лечения женщин доставят в Белгород.

Ранее губернатор сообщил, что взрыв беспилотника в Шебекино повредил автомобиль. Кроме того, по населенному пункту было выпущено несколько снарядов. В результате повреждения также получили грузовые машины на территории местного предприятия.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 30 июня 15 беспилотников ВСУ. Десять из них сбили в Курской области, еще пять — над акваторией Азовского моря.

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