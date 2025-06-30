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11:25, 30 июня 2025Россия

Украинский дрон взорвался в российском городе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали город Шебекино и село Таврово
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинский дрон взорвался в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва беспилотника был поврежден автомобиль. Кроме того, по населенному пункту было выпущено несколько снарядов. «На территории одного предприятия повреждены три грузовых и один легковой автомобили, на территории еще одного — повреждена кровля помещения», — рассказал спикер о последствиях ударов.

Гладков добавил, что еще один удар был нанесен по селу Таврово — там Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали социальный объект.

Как сообщалось, поврежденный в селе Таврово социальный объект — школа «Формула успеха».

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