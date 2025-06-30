Стало известно о попадании беспилотника ВСУ в российскую школу

Беспилотник врезался в школу в селе Таврово Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в здание школы в селе Таврово Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород-Молния».

По его информации, летательный аппарат врезался в школу «Формула успеха» в приграничном регионе. На опубликованных каналом кадрах видно, что дрон повредил один из классов образовательного учреждения — на снятых изнутри помещения кадрах показана дыра в потолке, вокруг также разбросаны обломки.

По данным Mash, в момент попадания дрона детей внутри не было, никто не пострадал. Дрон повредил один класс. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

Ранее в Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа. Осколки сбитого над Людиновским районом дрона повредили фасад образовательного учреждения, на территории которого в момент ЧП находился только сторож.