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11:03, 30 июня 2025Россия

Стало известно о попадании беспилотника ВСУ в российскую школу

Беспилотник врезался в школу в селе Таврово Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в здание школы в селе Таврово Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород-Молния».

По его информации, летательный аппарат врезался в школу «Формула успеха» в приграничном регионе. На опубликованных каналом кадрах видно, что дрон повредил один из классов образовательного учреждения — на снятых изнутри помещения кадрах показана дыра в потолке, вокруг также разбросаны обломки.

По данным Mash, в момент попадания дрона детей внутри не было, никто не пострадал. Дрон повредил один класс. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

Ранее в Калужской области из-за беспилотника ВСУ оказалась повреждена школа. Осколки сбитого над Людиновским районом дрона повредили фасад образовательного учреждения, на территории которого в момент ЧП находился только сторож.

ЖЗЛ
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