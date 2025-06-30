По промышленному объекту в Одессе был нанесен удар

«РВ»: По промышленному объекту в Одессе нанесли удар, произошел пожар

По промышленному объекту в Одессе был нанесен удар, после чего произошел сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Атакован промышленный объект. С места сообщают про едкий запах краски и газа», — говорится в сообщении.

На приложенных видеозаписях видно, что пожар начался в темное время суток и продолжился на рассвете. Очевидцы запечатлели густой черный дым.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня в Одессе раздалось несколько взрывов. Подробной информации о последствиях инцидента не поступало.