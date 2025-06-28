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01:12, 28 июня 2025Бывший СССР

Несколько взрывов прогремело в Одессе

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Одессе раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы!» — написал чиновник, не приведя никаких подробностей об их последствиях.

Позднее о взрывах сообщило украинское издание «Общественное». По данным его корреспондентов, взрывы прогремели в городе минимум трижды. Отмечается, что повреждена гражданская инфраструктура.

Более подробной информации издание также не предоставило.

Вечером 27 июня сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба. В результате пострадал один человек.

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