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20:52, 30 июня 2025Культура

Пол Уокер появится в новой части «Форсажа»

Пол Уокер вернется в «Форсаж» благодаря компьютерной графике и архивным кадрам
Андрей Шеньшаков

Фото: Nicky Loh / Reuters

Вин Дизель заявил, что в финальной части культовой франшизы «Форсаж» появится звезда серии Пол Уокер. Об этом артист заявил на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Ушедшего актера «вернут» на экран с помощью компьютерной графики, архивных материалов, а также при участии в съемочном процессе его братьев — Калеба и Коди. Известно, что заключительная картина выйдет на экраны в апреле 2027 года и станет «возвращением к истокам».

Пол Уокер скончался в автокатастрофе 30 ноября 2013 года. Несмотря на это, его персонажа Брайана О’Коннора не убрали из вселенной «Форсажа», согласно сюжету одной из картин он «ушел на пенсию».

Ранее стало известно, что Вин Дизель не подтвердил слухи о завершении кинофраншизы «Форсаж» из-за слез дочери.

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