Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 30 июня 2025Мир

Посты Трампа в соцсетях объяснили нарциссизмом

Aftenposten: Посты Трампа в соцсетях дают представление о его нарциссизме
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Посты президента США Дональда Трампа в соцсетях дают представление о его нарциссизме. Так заявления главы Белого дома объяснил эксперт по США организации Civitia Эрик Лекке, сообщает Aftenposten.

Отмечается, что после публикации некоторыми американскими СМИ неопубликованного отчета Пентагона, который противоречил словам президента США об уничтожении ядерных объектов Ирана, американский лидер был недоволен и подверг издания жесткой критике в посте в соцсети Truth Social, призвав уволить их сотрудников.

По мнению Лекке, такая реакция свидетельствует о подрыве демократии в США и «характеризует авторитарное общество». «Трамп делится тем, что у него на уме. Здесь мы видим стремление Трампа привлечь внимание и быть в каждом инфоповоде», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и не делали ему никаких предложений по возможной ядерной сделке, поскольку полностью уничтожили иранские ядерные объекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Генсек ООН раскритиковал рост военных расходов в странах НАТО

    Российские подростки проломили голову и сломали нос 14-летнему сверстнику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости