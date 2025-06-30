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12:54, 30 июня 2025Россия

Появилось видео с места предполагаемого взрыва машины в Москве

Опубликовано видео с места взрыв на улице Плеханова в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с места взрыва в районе дома №17 на улице Плеханова в Москве. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых из окна соседнего с местом происшествия здания, видно пожар, начавшийся после взрыва.

По информации издания, предположительно, могла взорваться машина. Очевидцы слышали два громких звука. Огонь перешел на расположенное рядом строение, у которого загорелся фасад с первого по третий этаж.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что взрыв мог произойти из-за возгорания дизельного котла.

Ранее появилось видео мощного взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе. На кадрах видно, как взрывная волна выбивает часть стены здания, и ее обломки падают на землю. В результате происшествия пострадали три человека.

Вот это да!
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