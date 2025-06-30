Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:05, 30 июня 2025Мир

Президент Чехии раскрыл реакцию Трампа на призывы усилить давление на Россию

Павел: лидеры НАТО призвали Трампа усилить давление на РФ, но он был осторожен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Toby Melville / Reuters

Лидеры стран НАТО призвали президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию, но он был осторожен. Реакцию американского лидера раскрыл президент Чехии Петр Павел, сообщает Euractiv.

По его словам, на закрытом ужине европейские лидеры настаивали на том, чтобы Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, однако глава Белого дома «по-прежнему колебался».

«Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию», — сказал Павел.

Он подчеркнул, что цель такого давления на Москву не в том, чтобы «вызвать экономический крах», а убедить в безальтернативности переговоров.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Трамп готов ввести против России новые санкции, американский сенат приступит к их рассмотрению в июле. Он подчеркнул, что речь идет о проекте «разрушительных санкций», согласно которым США будет накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

    Москвичам пообещали долгожданную летнюю погоду

    Момент смертельного наезда авто на остановку с людьми в российском регионе попал на видео

    Россиянам рассказали о новых противопоказаниях к вождению автомобиля

    Президент Чехии раскрыл реакцию Трампа на призывы усилить давление на Россию

    Необходимость российской лунной станции объяснили

    Россиянка отдохнула в африканской стране и описала первые впечатления словом «фу»

    Раскрыты последствия для российских водителей при признаках депрессии

    В европейской стране температура воздуха достигла плюс 46 градусов

    В России высказались о пределе снижения цен на уголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости