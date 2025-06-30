Президент Чехии раскрыл реакцию Трампа на призывы усилить давление на Россию

Павел: лидеры НАТО призвали Трампа усилить давление на РФ, но он был осторожен

Лидеры стран НАТО призвали президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию, но он был осторожен. Реакцию американского лидера раскрыл президент Чехии Петр Павел, сообщает Euractiv.

По его словам, на закрытом ужине европейские лидеры настаивали на том, чтобы Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, однако глава Белого дома «по-прежнему колебался».

«Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию», — сказал Павел.

Он подчеркнул, что цель такого давления на Москву не в том, чтобы «вызвать экономический крах», а убедить в безальтернативности переговоров.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Трамп готов ввести против России новые санкции, американский сенат приступит к их рассмотрению в июле. Он подчеркнул, что речь идет о проекте «разрушительных санкций», согласно которым США будет накладывать 500-процентные пошлины на торговых партнеров России.