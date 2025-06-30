Путин дал совет школьникам по технике выполнения упражнения на пресс

Президент России Владимир Путин дал совет по технике выполнения упражнения на пресс. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства по видеосвязи пообщался с директором ГБОУ Херсонской области «Новоалексеевская школа №2» Ильмием Челебиевым. Во время разговора за спиной директора школьники на футбольном поле выполняли скручивания.
Путин обратил внимание на то, что дети при подъеме корпуса не заводят руки за голову. «Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно», — отметил президент.
Ранее фитнес-тренер Лайла Аджани назвала лучшие упражнения для рельефного пресса. Она рекомендовала прорабатывать верхнюю и нижнюю часть пресса, а также косые мышцы живота.