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23:10, 6 июня 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для рельефного пресса

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: BCFC / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Лайла Аджани назвала лучшие упражнения для рельефного пресса. Ее слова приводит Men Today.

Аджани рекомендовала выполнять упражнения на верхнюю и нижнюю часть пресса, а также косые мышцы живота. Кроме того, тренер посоветовала поработать над уменьшением жира на животе с помощью кардиотренировок и низкокалорийной диеты с нежирным белком, а также большим количеством фруктов и овощей.

Для тренировки нижний части пресса Аджани предложила включить ножницы, подъемы ног, повороты туловища. Для подготовки верхней части — скручивания со ступнями на полу, скручивания с поднятыми ногами, а также подъемы бедер.

Ранее фитнес-тренер Аманда Капритто назвала лучшие упражнения для активации мышц пресса. Эксперт рекомендовала выполнять скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, скручивания с задержкой, велосипед, звезду, опускание прямых ног, русские скручивания, касание стоп, а также скручивания «лягушка».

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