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13:46, 30 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «зевосеул»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

30 июня, в 12:57 по московскому времени, на радиоволне прозвучало слово «зевосеул». До этого, в ночь на 26 июня, в 01:41 было передано слово «вдохокол».

Утром 25 июня в канале появилась информация, что в ходе учений в эфир будет передано около 20 сообщений за сутки. С 9:09 до 17:11 по московскому времени на волне прозвучали 24 сообщения, содержащие 29 слов. Среди них были словоформы «буеропрыщ», «хрякохрыч», «раекокрах», «спидошлиц», «фондошурф», «коржоплот», «ментотреп», «оболобьес», «коньячный» и другие. Обычно в эфире УВБ-76 не звучит больше одного-четырех сообщений в день.

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Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 килогерц, предназначен для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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