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08:29, 30 июня 2025Россия

Раскрыта причина бушующего в Крыму пожара

Шевцова: Лесной пожар в Крыму начался из-за неосторожного обращения с огнем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Предварительно, причиной лесного пожара в Алуште на южном берегу Крымского полуострова стало неосторожное обращение с огнем. Об этом рассказала министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

Чиновница отметила, что пожарные уже осуществили более 30 сбросов воды на горящие пять гектаров. 30 процентов площади пожара приходится на лесные земли. Уточняется, что ночью вертолеты не будут тушить огонь и возобновят работу в 5:00.

Шевцова выразила надежду на «более-менее спокойную» ночь и подчеркнула, что ближайшая особо охраняемая природная территория Кастель пока не пострадала.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Крым заявило, что открытое горение на месте лесного пожара под Алуштой не зафиксировано, на место тления вертолеты сбросили 36 тонн воды.

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