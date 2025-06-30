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08:16, 30 июня 2025Россия

МЧС рассказало о тушении лесного пожара в Крыму

МЧС: На природный пожар под Алуштой сбросили 36 тонн воды
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Открытое горение на месте лесного пожара под Алуштой не зафиксировано, на место тления вертолеты сбросили 36 тонн воды. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что площадь пожара по прежнему составляет пять гектаров. Всего в ликвидации бедствия участвуют 347 человек личного состава и 55 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Забайкалье нанесли многомиллионный ущерб природе. По данным регионального Минприроды, общая сумма составила 459 миллионов рублей.

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