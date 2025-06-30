МЧС рассказало о тушении лесного пожара в Крыму

Открытое горение на месте лесного пожара под Алуштой не зафиксировано, на место тления вертолеты сбросили 36 тонн воды. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым в своем Telegram-канале.
«Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Отмечается, что площадь пожара по прежнему составляет пять гектаров. Всего в ликвидации бедствия участвуют 347 человек личного состава и 55 единиц техники.
Ранее сообщалось, что лесные пожары в Забайкалье нанесли многомиллионный ущерб природе. По данным регионального Минприроды, общая сумма составила 459 миллионов рублей.