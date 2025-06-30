МЧС рассказало о тушении лесного пожара в Крыму

МЧС: На природный пожар под Алуштой сбросили 36 тонн воды

Открытое горение на месте лесного пожара под Алуштой не зафиксировано, на место тления вертолеты сбросили 36 тонн воды. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что площадь пожара по прежнему составляет пять гектаров. Всего в ликвидации бедствия участвуют 347 человек личного состава и 55 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Забайкалье нанесли многомиллионный ущерб природе. По данным регионального Минприроды, общая сумма составила 459 миллионов рублей.