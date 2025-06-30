Раскрыто неудобство нынешнего правительства Украины для Зеленского

В «Слуге народа» рассказали, что правительство Украины неудобно для Зеленского

Нынешнее украинское правительство неудобно для президента страны Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник в правящей партии «Слуга народа» пишет «РБК-Украина».

Как рассказал собеседник издания, украинский вице-премьер Алексей Чернышев хоть и смог избежать ответственности за скандал с невозвращением из командировки, но его судьбу, как и судьбу действующего кабмина, «в целом можно назвать решенной».

«Имиджевое пятно на центральной власти все равно было слишком заметным», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Чернышев не вернулся из рабочего визита в Австрию, куда отправился вместе с Зеленским.