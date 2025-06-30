Раскрыто состояние режиссера Митты

Помощник Митты Иванов: Самочувствие режиссера нормализовалось

Самочувствие народного артиста России Александра Митты нормализовалось. Об этом в беседе с 360.ru сообщил его помощник Геннадий Иванов.

По словам собеседника портала, кинематографиста не госпитализировали. «Сын Александра Наумовича ответил, что сейчас он чувствует себя нормально. Я предложил помощь, но ничего не потребовалось», — добавил он.

Иванов также рассказал, что состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось после того, как в 2022 году не стало его жены. «Но все же ему 92 года — такой возраст, что дай Бог каждому», — заключил помощник Митты.

Ранее сообщалось, что Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. К режиссеру фильмов «Таежный роман» и «Экипаж» накануне вечером приезжали две бригады скорой помощи.