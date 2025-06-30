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05:45, 30 июня 2025Бывший СССР

Рогов раскрыл судьбу пропавших без вести солдат ВСУ

Рогов: Большинство пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ ликвидированы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Большинство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести в Крынках Херсонской области, были ликвидированы. Их судьбу раскрыл председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Крынках пропавшими без вести числились около двух тысяч бойцов ВСУ.

«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — сказал Рогов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные для внезапных атак в регионе направляют беспилотники через каналы, обмелевшие после разрушения плотины Каховской ГЭС.

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