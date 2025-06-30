Россиянам назвали способы избежать мошенничества с жильем на курорте

Юрист Георгиева: Перед оплатой нужно проверить документы арендодателя на курорте

Перед оплатой жилья на курорте нужно проверить документы арендодателя. Способы избежать мошенничества с арендой жилья в туристических городах назвала россиянам юрист Алла Георгиева, пишет «Москва 24».

Так, при личной встрече стоит попросить у владельца жилья паспорт и документ, подтверждающий собственность — данные в них должны совпасть. «Если же квартиру сдает кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность», — добавила Георгиева.

Не менее важно проверить и саму квартиру на наличие дефектов и поломок, а лучше всего — составить опись имущества. Этот документ оформляют как приложение к основному договору аренды, пояснила юрист.

Ранее были названы страны, в которых россияне чаще всего покупают жилье. Самым популярным выбором оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причина повышенного интереса к ОАЭ заключается в отсутствии ежегодного налога на недвижимость, налогов на прирост капитала, наследство и дарение, а также подоходного и корпоративного налогов.