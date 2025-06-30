Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:50, 30 июня 2025Экономика

Россиянам назвали способы избежать мошенничества с жильем на курорте

Юрист Георгиева: Перед оплатой нужно проверить документы арендодателя на курорте
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Перед оплатой жилья на курорте нужно проверить документы арендодателя. Способы избежать мошенничества с арендой жилья в туристических городах назвала россиянам юрист Алла Георгиева, пишет «Москва 24».

Так, при личной встрече стоит попросить у владельца жилья паспорт и документ, подтверждающий собственность — данные в них должны совпасть. «Если же квартиру сдает кто-то по просьбе владельца, у него на руках должна быть дающая на это право доверенность», — добавила Георгиева.

Не менее важно проверить и саму квартиру на наличие дефектов и поломок, а лучше всего — составить опись имущества. Этот документ оформляют как приложение к основному договору аренды, пояснила юрист.

Ранее были названы страны, в которых россияне чаще всего покупают жилье. Самым популярным выбором оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причина повышенного интереса к ОАЭ заключается в отсутствии ежегодного налога на недвижимость, налогов на прирост капитала, наследство и дарение, а также подоходного и корпоративного налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аресты членов азербайджанской преступной группировки обернулись международным скандалом. Что известно о полицейской операции?

    Бразильский футболист «Зенита» назвал удивившую его в Москве вещь

    Девушка чудом выжила после удара молнии на озере и рассказала о произошедшем

    В России сравнили свадьбы несовершеннолетнего сына Кадырова и Джеффа Безоса

    ВСУ отправили медиков командовать взводами

    Гимнастка из России в купальнике попарилась в бане

    Ценам на один из главных российских экспортных ресурсов предсказали рост

    В Германии потеряли 1 миллиард евро для Украины

    Россиянам назвали сумму дохода для покупки квартиры в ипотеку

    Катер задавил пассажирку гидроцикла во время отдыха в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости