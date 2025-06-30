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11:32, 30 июня 2025Экономика

Россияне стали больше беспокоиться из-за денег в отпуске

«Выберу.ру»: 18 % россиян тревожатся в отпуске из-за денег
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Почти каждый пятый (18 процентов) россиянин беспокоится из-за денег в отпуске. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности более трех тысяч россиян, представляющих различные возрастные категории. По итогам исследования выяснилось, что перед путешествием свыше 60 процентов респондентов испытывают стресс из-за денег. Больше четверти (26 процентов) опрошенных отметили, что не едут за границу из-за опасений по поводу собственных финансов. Только 9 процентов признались, что не испытывают подобного рода тревоги в преддверии отпуска.

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Самым болезненным вопросом для тревожащихся из-за денег в отпуске стали траты на жилье (34 процента). Другими вызывающими беспокойство категориями стали расходы на питание (32 процента) и курсы валют (24 процента). Так, 17 процентов признались, что были вынуждены отказаться от поездки за границу из-за переживаний по поводу обмена валюты. Наиболее склонными к переживаниям из-за потраченных на отпуск денег оказались работники образовательной сферы 35-45 лет. В то же время представители финансовой сферы 25-35 лет, напротив, легче всего расстаются с деньгами в путешествиях.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко посоветовал россиянам делить бюджет семьи на три части для оплаты отпуска. В первую очередь необходимо заранее рассчитывать планируемые в путешествии траты, а затем начать откладывать часть ежемесячного оклада на эти цели, уточнил эксперт. Чтобы сэкономить на отдыхе, следует рассмотреть раннее бронирование, особенно актуальное в условиях роста цен, резюмировал аналитик.

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