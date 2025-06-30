Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянин 13 лет назад расправился со знакомым девушки из-за ревности и получил срок

В Москве мужчину приговорили к 16 годам за убийство из ревности 13 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве мужчину приговорили к 16 годам за расправу из ревности 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как установил суд, 1 сентября 2011 года Иван Ким из-за ревности договорился встретиться со знакомым своей девушки, чтобы расправиться с ним. Для этого он нашел пистолет, который имел возможность стрельбы патроном с резиновой пулей.

Потерпевший, осознавая, что встреча может перерасти в конфликт, пригласил с собой друга. На Театральной площади после встречи начался конфликт, и Ким выстрелил сопернику в живот, а его товарищу в голову и грудь. В результате один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью, а второй — легкие ранения.

После этого преступник приобрел поддельное водительское удостоверение на имя своего брата и в июне 2024 года предъявил его сотруднику полиции.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск матери пострадавшего на пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине казнили российских солдат и пытали заключенных за сотрудничество с Москвой. В ООН раскрыли подробности

    В Одессе украли упавшую на город «Герань»

    Стало известно о частном разговоре Украины с Европой

    Раскрыта тайна аномального «холодного пятна» в океане

    Появилось видео с места смертельного ДТП с военным грузовиком под Москвой

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Красноярские кардиологи научили дышать шестимесячную девочку с пороком сердца

    Турист провалился в колодец со сточными водами и не выжил во время отдыха в регионе

    В России запланировали выплаты в цифровых рублях

    Лукашенко призвал мужиков молиться за власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости