Россиянин 13 лет назад расправился со знакомым девушки из-за ревности и получил срок

В Москве мужчину приговорили к 16 годам за убийство из ревности 13 лет назад

В Москве мужчину приговорили к 16 годам за расправу из ревности 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как установил суд, 1 сентября 2011 года Иван Ким из-за ревности договорился встретиться со знакомым своей девушки, чтобы расправиться с ним. Для этого он нашел пистолет, который имел возможность стрельбы патроном с резиновой пулей.

Потерпевший, осознавая, что встреча может перерасти в конфликт, пригласил с собой друга. На Театральной площади после встречи начался конфликт, и Ким выстрелил сопернику в живот, а его товарищу в голову и грудь. В результате один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью, а второй — легкие ранения.

После этого преступник приобрел поддельное водительское удостоверение на имя своего брата и в июне 2024 года предъявил его сотруднику полиции.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск матери пострадавшего на пять миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине.