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13:12, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за изнасилование двоих детей

В Коломне мужчину приговорили к 15,5 года за изнасилование двоих детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Коломне мужчину приговорили к 15,5 года колонии строгого режима за изнасилование двоих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 8 сентября 2024 года 22-летний местный житель совершил изнасилование двоих детей. Следователи провели допросы и необходимые экспертизы, в том числе молекулярно-генетическую и комплексную психолого-психиатрическую.

Ранее сообщалось, что банда россиян похитила человека и изнасиловала ножкой от табурета.

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