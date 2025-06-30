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13:56, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по соседу во время спора о самозахвате земли

В Хабаровском крае россиянина задержали за застреленного соседа по даче
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Хабаровском крае россиянина отправили в СИЗО за учиненную над соседом расправу. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня 2025 года ночью в Тугуро-Чумиканском районе мужчина пришел в дом к соседу с ружьем и захотел разобраться по давнему конфликту из-за разграничивающей участки территории. Его возмутило, что сосед осуществил самозахват участка его матери, отсыпав его гравием и убрав забор. В ходе конфликта он выстрелил в соседа из ружья, потерпевший получил не совместимые с жизнью раны.

Ранее в Челябинске суд назначил 9 лет мужчине за покушение на соседа из-за выгребной ямы

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