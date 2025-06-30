Россиянка отдохнула в африканской стране и описала первые впечатления словом «фу»

Российская блогерша отдохнула в Тунисе и описала свои первые впечатления от африканской страны словом «фу». Об этом она рассказала в личном блоге «Возраст не помеха!» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, проблемы начались уже на этапе дороги в африканскую страну — рейс был задержан на сутки. А пятизвездочный отель Vincci Saphir Palace встретил россиянку обшарпанными номерами, сломанным кондиционером и скудным питанием.

«До поздней ночи из соседних отелей громко орала музыка. Мы жаловались всем — и администрации, и туроператору. И это возымело эффект: к концу отпуска ситуация постепенно улучшилась: стали лучше убирать, разнообразили меню», — объяснила она.

При этом блогерша подчеркнула, что в Тунисе вообще нет твердых «пятерок» среди гостиниц, а остальные даже хуже, чем Vincci Saphir Palace. «Зато море здесь теплое, заход хороший, песочек приятный. Утром вода всегда спокойная и чистая, а вот после обеда начинаются волны, и у берега появляется грязь», — добавила она.

Ранее российский путешественник побывал в Мексике и назвал причины, по которым эту страну не стоит посещать. Автор рассказал, что мексиканских картелей боится даже армия и полиция.