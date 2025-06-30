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13:59, 30 июня 2025Россия

Российский боец СВО рассказал о бое на ножах с ВСУ

Минобороны: Российские бойцы СВО сражались на ножах с солдатами ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине сражались с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за населенный пункт Петровское на ножах. Об этом рассказал военнослужащий Российской Армии Наиль Вялшин, его комментарий опубликован в официальном Telergram-канале Минобороны.

Описывая, как велись бои за село, Вялшин отметил, что российским военным часто приходилось заходить со стороны лесополос, и по два человека перебежками продвигались по открытой местности, пока мотоциклисты принимали весь удар украинских дронов на себя.

По его словам, ВСУ 11 раз пытались проводить ротацию сил и контратаковать, но российские военные подбивали вновь прибывающую технику — FPV-дроны, пикапы с десантом.

«Мы держались до последнего, до последней пули в кармане, отбивали их ротации. Да, доходило до ближнего боя, вплоть до ножевого, потому что противник очень пытался, хотел забрать обратно все себе. Но если мы заскакиваем, то не назад же бежать, а идти до конца», — заключил Вялшин.

Ранее командир штурмовой группы с позывным Пчела раскрыл причину нежелания ВСУ вступать в ближний бой. По его словам, живой силы у противника осталось мало, поэтому предпочтение отдается использованию дронов.

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