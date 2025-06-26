РИА Новости: Бойцы ВСУ не вступают в ближний бой из-за отсутствия живой силы

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и избегают ближнего боя из-за отсутствия живой силы. Об этом рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пчела, его слова приводит РИА Новости.

Принимавший участие в боях за населенный пункт Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР) военный сообщил, что освобождение села особой сложности не представляло.

«Они [ВСУ] бегут, в прямые боестолкновения с нами не вступают. Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», — объяснил российский боец.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили более 30 солдат элитного британского взвода ВСУ в Сумской области. Как рассказали бойцы, сопротивление украинским войскам оказали десантники. Они взяли в окружение бойцов ВСУ, по которым нанесли удары операторы БПЛА.