Shaman сделал заявление о свадьбе с Мизулиной

Певец Shaman признался, что не спешит делать предложение руки и сердца Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, почему не спешит делать предложение руки и сердца главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По его словам, причиной отсутствия спешки в отношении свадьбы с возлюбленной Дронов назвал два пережитых им развода.

«В таком деле нельзя торопить события. Вы ж понимаете, что у меня за спиной уже два развода… Поживем — увидим», — сообщил артист.

Shaman назвал их пару с Мизулиной «гармоничным союзом понимающих друг друга людей». Он признался, что долго искал человека, который смог бы принять его гастрольный график, а свою половинку он назвал «находкой».

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с певцом Ярославом Дроновым, с которыми ей пришлось столкнуться.