Силовики рассказали о использовании бойцов «Айдара» в Сумской области

ТАСС: Бойцов «Айдара» в Сумской области используют как пушечное мясо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области используют бойцов «Айдара» (признан в России террористической организацией и запрещен) как пушечное мясо. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Сегодня это формирование некогда самых мотивированных украинских националистов также доукомплектовывается насильно мобилизованными украинцами и используется командованием ВСУ как пушечное мясо в Белопольском районе Сумской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее командир взвода батальона «Айдара» Станислав Бунятов заявил, что бригада ВСУ, участвующая в боях в Сумской области, имеет низкую боеспособность.