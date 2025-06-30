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09:34, 30 июня 2025Путешествия

Сотни россиян застряли в аэропорту Москвы почти на двое суток по вине авиакомпании

Shot: Сотни пассажиров EgyptAir застряли в Домодедово почти на двое суток
Мария Борисова
Мария Борисова

Сотни пассажиров EgyptAir застряли в аэропорту Москвы почти на двое суток по вине авиакомпании. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, рейс из Домодедово в Хургаду должен был вылететь еще 29 июня в 1:15. Вылет несколько раз откладывали, по последним данным, отправление должно состояться в 21:00 30 июня.

При этом египетский перевозчик отказывается селить россиян в гостиницы. Все, что за это время получили пассажиры, — талон на питание на 700 рублей. Люди находятся в карантинной зоне аэропорта, многие сидят прямо на полу, другие сняли номера за свой счет.

По предварительной информации, причиной длительной задержки стала поломка самолета.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Калининград, экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность.

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