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08:00, 30 июня 2025Из жизни

Стриптизерши устроили перед школой эротические танцы для девятиклассников

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: SET News / SCMP

На Тайване родители пригласили в школу стриптизерш для 15-летнего сына. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Когда девятиклассники выходили из школы после выпускной церемонии, их встретили две танцовщицы. Они несколько минут танцевали возле смущенного выпускника, а затем взобрались на крыши автомобилей и исполнили перед собравшимися танец с шестом. Кончилось тем, что вмешались полицейские и остановили выступление.

«Другие родители организовали разные программы на выпускной церемонии, и мне хотелось, чтобы наша была креативнее, — объяснила мать выпускника, перед которым танцевали стриптизерши. — Надеюсь, это стало для сына незабываемым подарком на выпускной».

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Сам школьник признался, что происходившее перед школой поразило его. «Однако, учитывая намерения моих родителей, предпочитаю не возражать», — добавил он.

Ранее около двух десятков стриптизерш в ночном клубе Паттайи в Таиланде избили британского туриста. Первоначально они дрались друг с другом за его чаевые, а он попал под горячую руку.

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