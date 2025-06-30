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14:39, 30 июня 2025Силовые структуры

Суд назначил наказание руководителям знаменитой российской секты Виссариона

В Новосибирске руководители секты Виссариона получили до 12 лет колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Тороп

Сергей Тороп. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Новосибирске руководители секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») получили до 12 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд приговорил Сергея Торопа (Виссарион) к 12 годам, а его сподвижников — Владимира Ведерникова и Вадима Редькина — к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно.

Тороп, Редькин и Ведерников до момента их задержания в 2020 году причинили 16 потерпевшим моральный вред, шести лицам — тяжкий вред здоровью и одному — средней тяжести.

В декабре 2020 года суд Новосибирска наложил арест на имущество лидеров секты Торопа, Редькина и Ведерникова. Общая сумма арестованного имущества оценивается в восемь миллионов рублей.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

Ранее сообщалось, что обвинение затребовало сроки руководителям российской секты Виссариона.

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