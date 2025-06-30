Суд решил судьбу арестованной бывшей замминистра спорта российского региона

Под Ростовом экс-замминистра спорта Гадарова получила 3 года колонии и штраф

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту в регионе Светлану Гадарову к трем годам лишения свободы по коррупционной статье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей.

Как установил суд, в 2023 году Гадарова подучила 150 тысяч рублей от гражданина, который действовал в интересах некой коммерческой организации. За эти деньги она должна была обеспечить беспрепятственное подписание от имени государственного заказчика актов сдачи-приемки и других документов об оплате оказанных фирмой услуг без соответствующей проверки на их качество и количество.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Гадарова получила 80 тысяч рублей от супруга директора одной из компаний за покровительство. Чиновница должна была помочь предпринимательнице победить по результатам закупки и заключить контракты на оказание услуг.

