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14:03, 30 июня 2025Экономика

Турецкую недвижимость российской чиновницы обратили в доход государства

Турецкую недвижимость российской чиновницы Шараповой обратили в доход РФ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alex Tihonovs / Shutterstock / Fotodom

Суд обратил в доход государства турецкую недвижимости бывшей заместительницы начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова» Минобороны России Елены Шараповой. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Речь идет о квартире, земельном участке и парковочном месте в закрытом паркинге в провинции Анталья. По данным прокуратуры, объекты были приобретены на неподтвержденные доходы. С Шараповой и ее сына Андрея Долгополова также взыскали госпошлину в размере шесть тысяч рублей.

Об аресте на недвижимость экс-замглавы санатория Минобороны стало известно в декабре 2024 года. Тогда общую стоимость объектов оценили в 18,5 миллионов рублей. Прокуратура выяснила, что с 2020-го по 2023 год Шарапова предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, чтобы скрыть турецкую недвижимость.

Ранее в Арбитражный суд Приморского края арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке.

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